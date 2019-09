Hensens schiet MSC naar eerste zege

De eerste aflevering van Onze Club

Na de 4-1 nederlaag van vorige week tegen SDO staat MSC nu dus op 3 punten uit twee duels in de hoofdklasse A.De middag begon nog wel met een domper voor de thuisclub. Doelman Marc Holterman moest geblesseerd afhaken. Bij de keeper, die de eerste competitiewedstrijd (vorige week tegen SDO) al moest missen omdat hij opnieuw vader werd, schoten in de warming-up twee vingers uit de kom. Holterman werd naar de eerste hulp gebracht en net als vorige week was Leon Knol zijn vervanger.Alphense Boys was sterker, eigenlijk negentig minuten lang, maar had moeite met het hoge gras op het hoofdveld van FC Meppel. Daardoor bleef de eindpass te vaak uit of was deze te slordig. Bovendien had het centrale verdedigingsduo van MSC, Stef Beute en Luuk Kuipers, Alphense Boys-spits Kees Tol (vorige week nog drie keer scorend tegen Hoogeveen) goed onder controle. De gasten waren te afhankelijk van Cem Sahin, maar die werd na rust meer aan de zijkant geposteerd en dat was zeker niet nadelig voor MSC. Bij rust was het overigens 1-0 door een treffer van Matthijs Hensens, die attent reageerde op het schot van Noah Schuurman die net klem kon worden gepakt door doelman Tim van der Linden.Na rust bracht MSC-trainer Berry Zandink Richard Barrahilia binnen de lijnen om wat meer grip te krijgen op het middenveld. Dat lukte redelijk, al moest uitgerekend Barahilia met twee keer geel en dus rood naar de kant zo'n twintig minuten voor tjid. Het thuispubliek voelde de bui al hangen, maar Matthijs Hensens gaf het perfecte antwoord. Met een prachtige vrije bal verraste hij Van der Linden die veel te veel ruimte liet in de korte hoek, omdat hij een voorzet verwachtte: 2-0.In blessuretijd scoorde Kees Tol toch nog de 2-1, maar verder liet MSC het niet komen al raakte Alphense Boys in de slotseconde nog wel de lat via Thijs Hoogenboom.