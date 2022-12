Drenten betalen volgend jaar tot 30 euro meer aan het waterschap

De vier waterschappen die in Drenthe het grond- en oppervlaktewater beheren, hebben hun tarieven voor 2023 bekendgemaakt. Bij zowel waterschap Hunze en Aa's als bij Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en bij Noorderzijlvest wordt de belasting voor volgend jaar hoger.

De stijging is per waterschap verschillend. Dit heeft te maken met het beleid dat een waterschap volgend jaar voert.

Gemiddelde stijging

Bij Hunze en Aa's betaalt een gezin met een koopwoning vanaf volgend jaar ongeveer 407 euro. Dit was in 2022 ongeveer 401 euro, een stijging van ongeveer 6 euro. Een gezin met een huurwoning betaalt vanaf volgend jaar ongeveer 303 euro, dat is 5 euro meer dan dit jaar. Toen was dit nog 298. Een stijging van ongeveer 5 euro dus.

Bij Drents Overijsselse Delta gaat een gezin met een koopwoning 18 euro meer betalen. Dit jaar was de belasting gemiddeld nog 396 euro. Komend jaar zal dat gemiddeld 414 euro zijn. Een alleenstaande in een koopwoning gaat van 275 euro naar 280 euro. Voor een gezin in een huurwoning stijgen de kosten bij het waterschap het hardst. Waar dit jaar nog ongeveer 289 euro betaald moest worden, wordt dat volgend jaar 316 euro. Dat is een stijging van 27 euro. Een alleenstaande in een huurwoning gaat 12 euro meer betalen: 182 euro.

Bij Vechtstromen betaalt een eenpersoonshuishouden in een huurwoning volgend jaar 150 euro, waar dat dit jaar nog 141 euro was. Een gezin in een koopwoning betaalde dit jaar 342 euro. Dat wordt volgend jaar ongeveer 363 euro. Bij Waterschap Noorderzijlvest betaalde een gezin in een huurwoning dit jaar nog ongeveer 308 euro waterschapsbelasting. Volgend jaar wordt dit met 28 euro verhoogd naar ongeveer 336 euro. Een alleenstaande in een koopwoning gaat 29 euro meer betalen.

Het gaat in alle gevallen om een gemiddelde stijging. De werkelijke stijging is per huishouden verschillend, omdat het afhankelijk is van de waarde van het huis. Om een indicatie te geven van de prijsstijgingen, zijn de bovenstaande cijfers gebaseerd op werkvoorbeelden.

Verschillend beleid

Bij Waterschap Hunze en Aa's is de stijging lager. Er wordt volgend jaar 3 miljoen aan reserves ingezet. Op deze manier worden de prijsstijgingen zo beperkt mogelijk gehouden.

Waterschap Noorderzijlvest geeft aan eerder reserves te hebben ingezet om oplopende kosten niet bij de burger terecht te laten komen. Dit jaar wil het reserves graag bewaren voor projecten die binnenkort onderhoud nodig hebben. De belasting zal komend jaar dus wel iets worden verhoogd.

Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen leggen uit dat de verhoging nodig is, omdat het waterschap steeds meer te maken krijgt met extremen in het weer. Zo zou er op korte termijn geïnvesteerd moeten worden om zowel hevige droogte als stortbuien te kunnen opvangen.

Prijsstijging was verwacht