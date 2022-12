Oude bekenden en nieuwe helden naar bluesfestival in Grolloo

De blueskoorts loopt alweer een klein beetje op in Grolloo. De organisatie van het International Bluesfestival heeft de namen voor de editie van volgend jaar bekend gemaakt. In juni is het weer zover.

Ook de voormalige leadzanger van Creedence Clearwater Revival John Fogerty krijgt weer een kans. Hij zou ook dit jaar komen, maar blies zijn volledige Europese tour af in verband met de oorlog in Oekraïne.

Opvallende nieuwe naam is de band The Teskey Brothers. Die Australische band speelt bluesrock met een flinke porte soul, won meerdere prijzen en was ook terug te vinden in de Nederlandse albumlijsten.