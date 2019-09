Inhaalrace Otten niet beloond met punten

Dion Otten is er ondanks een sterke inhaalrace niet in geslaagd om punten te scoren bij de WK Supersport 300 race in Portugal. De Assenaar kwam tot de 17e positie. De Nederlander Scott Deroue pakte de overwinning.

Otten kende geen goede kwalificatie en zette de 39e tijd op de klokken. Door een tweede plaats in de 'Last Chance race' op zaterdag plaatste hij zich indirect voor de hoofdrace op zondag. Daarin zou de WK-debutant als 32e mogen starten.De Kawasaki-coureur kende een goede start en werkte zich binnen één ronde al op naar de 21e positie. daar stokte de opmars kortstondig. In de elf ronden tellende wedstrijd op het circuit van Portimao kon Otten nog vier plaatsen winst boeken om uiteindelijk op de 17e positie te eindigen.Met nog twee wedstrijden te gaan staat Otten op de 21e plaats in het wereldkampioenschap met 10 punten. De volgende race is over drie weken in het Franse Magny Cours. Het seizoen eindigt eind oktober in de woestijn van Qatar.