Politie grijpt in bij boerenprotesten Zwolle, zet shovel in

De politie grijpt in bij de boerenprotesten in Zwolle, waar ook Drentse boeren bij aanwezig zijn. Met behulp van een shovel probeert de politie de trekkers aan de kant te dringen.

Verslaggever Bastian van de Belt is aanwezig bij het provinciehuis in Zwolle, volgens hem is 'de spanning om te snijden'. Ook maakt hij duidelijk dat er al boeren zijn afgevoerd door de ME voor het niet opvolgen van instructies van de politie. "Je merkt aan alles dat het een beetje begint te borrelen", aldus Van de Belt.