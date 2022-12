Qbuzz zegt agressie in de bus aan te pakken, maar chauffeurs weten nog niets

Vakbond FNV stelt dat chauffeurs van Qbuzz nog niets hebben vernomen over de aanpak van de onveilige situaties op de buslijnen 72 en 73.

De Nederlandse Arbeidsinspectie liet eerder dit jaar weten dat vervoerder Qbuzz meer moet doen om het geweld op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel aan te pakken. Een aantal maatregelen moest per 1 december ingaan. Buschauffeurs die op de lijnen 72 en 73 rijden klagen over overlast van bepaalde groepen asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De chauffeurs hebben te maken met scheldpartijen, agressief gedrag of zelfs fysiek geweld. Dat gebeurt vooral bij de in- en uitstaphaltes. De inspectiedienst tikte Qbuzz daarvoor op de vingers.

Het blijft stil

"Ik heb net met vijf chauffeurs gesproken", zegt woordvoerder Edwin Kuiper van de bond. "Er is nog helemaal niets gecommuniceerd door de directie van Qbuzz, het is echt oorverdovend stil."

Hij voegt daar nog aan toe dat de chauffeurs die hij heeft gesproken nog steeds overlast ervaren. "Deze week nog kreeg ik een berichtje van een chauffeur over een incident met veiligelanders uit Ter Apel (mensen uit landen die veilige genoeg zijn om naar terug te keren, red.), die chauffeur heeft een half uur op de politie gewacht."

Maatregelen

Qbuzz stelt dat meerdere maatregelen zijn genomen om de situatie voor de chauffeurs te verbeteren. Zo is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld om mee te praten en is de opvang en nazorg van de chauffeurs sterk verbeterd. "Bovendien krijgen de buschauffeurs volgend jaar speciale trainingen voor het omgaan met agressie", zegt Bonnie Wiersma van Qbuzz. "En natuurlijk is er de speciale pendeldienst, waardoor de lijnen 72 en 73 worden ontlast."

De busmaatschappij denkt verder nog na over het plaatsen van camera's bij haltes en het inzetten van speciale stewards op punten onderweg.

Onderin de la