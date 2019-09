Mannen uit Erica lopen marathon in de Zwitserse Alpen

De berg Jungfrau ligt in de Zwitserse Alpen en wordt vaak in één adem genoemd met twee omliggende bergen: de Mönch en Eiger. De berg is dik vier kilometer hoog, maar die afstand hoefden de mannen niet omhoog: "In totaal maak je 1.800 hoogtemeters.""Het is harstikke leuk om met z'n allen naar Zwitserland te gaan", vertelt Hartmann. "We hebben een appartementje gehuurd met z'n vieren. Het was mooi weer en we hebben nog veel dingen gezien. Vrijdag zijn we naar de pastaparty geweest om wat koolhydraten binnen te werken. We hebben toen veel macaroni en rijst gehad."Zaterdagochtend om negen uur was het zover. In Interlaken startte de marathon, die tot bijna bovenop de Jungfrau liep. "Je loopt bergopwaarts, maar de eerste 25 kilometer ga je nog niet zo heel ver omhoog. Zo'n 300 tot 400 meter, maar daarna ga je flink de lucht in."Hartmann had samen met medeloper Jeroen Bergsma de marathon in de Zwitserse Alpen al eens gelopen. "We wilden graag de andere jongens laten zien hoe mooi het was en hoe zwaar. We hebben met z'n allen al wel vaker een marathon gelopen, maar dit keer wilden we het voor een goed doel doen. Dat we dit mogen doen en dat we dan ook op een andere manier wat terug kunnen doen, geeft je wel een extra boost."De Gladiolen hebben met de marathon bijna 3.600 euro ingezameld voor Wensstichting Drenthe. "We wilden graag wat lokaals doen en toen kwam dit eruit." De mannen haalden onder meer geld op via doneeractie.nl . Die actie loopt nog een week.Eén van de mannen lukte het vanwege een knieblessure niet de hele marathon uit te lopen, maar misschien komt er een herkansing op een andere plek. "We zouden deze marathon niet opnieuw doen, dan zoeken we een andere uit. We hebben het al gehad over de marathon van Athene, de originele."Zoals het marathonlopers betaamd, hebben de mannen voor hun marathon het bier niet aangeraakt. "Maar gisteravond na de tijd hebben we wel een paar biertjes genomen!"