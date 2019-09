Openingszege E&O in eerste divisie is boost

Na de gelijke stand bij rust ging de offensieve dekkingsvorm van E&O lopen. "Dat hebben we in de voorbereiding veel geoefend tegen Duitse, fysieke, tegenstanders", legt trainer/coach Smeenge uit. "We stonden na de pauze te beuken. Zo hebben we een kleine voorsprong gestaag weten uit te bouwen."Na de degradatie van de Emmenaren in 2018 uit de eredivisie is Smeenge, die wordt geassisteerd door oud-hoekspeler van Hurry-Up Mart Aalderink, begonnen met bouwen van een nieuwe ploeg. "Vorig seizoen verloren we de eerste wedstrijden en dat zag je terug in het vervolg van het jaar. We hebben tegen Aalsmeer volwassen gespeeld. Dit zorgt voor vertrouwen."In Noord-Holland liet Smeenge drie speelsters debuteren. "Maaike Evenhuis, B-junior Daphne Luchies - spelmaakster en een groot talent - en Pascalle Riksten", somt de Noord-Drent op. "Ook maakte doelvrouw Anouk Hölscher na een seizoen revalideren een zeer sterke rentree.""Ik ben eigenlijk heel tevreden met deze middag", geeft Smeenge tot slot toe. "De groep heeft laten zien gegroeid te zijn. Daarmee kunnen we vooruit." Over zes dagen ontvangt E&O het Eindhovense PSV.