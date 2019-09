Bizar bekerduel in Norg: GOMOS verliest na 6-2 voorsprong

De eerste uitzending van Onze Club in het achtste seizoen

"Het is heel gek, maar toen zijn de 6-3 maakten na ongeveer een uur spelen zei ik al tegen mijn leider (Reint-Jan Auwema) dat ik er nog niet gerust op was. En dat gevoel bleek juist", aldus Drent. "We speelden de gehele wedstrijd eigenlijk slordig. Alleen waren onze spitsen vandaag ijzersterk, maar dat gold ook voor die van Jubbega in de tweede helft."Bij rust was het 4-2 in Norg en nadat de thuisclub er nog eens twee bij prikte in de tweede helft leek het duel gespeeld. "Maar na de penalty die we tegen kregen en een rode kaart voor Jubbega ging het dus helemaal mis."Drent, die na 3,5 seizoen DZOH de overstap maakte naar GOMOS is echter niet in paniek na deze bizarre wedstrijd. "Natuurlijk is het niet leuk om je seizoen bij een nieuwe club te beginnen met twee nederlagen in de beker (het eerste duel ging verloren tegen Rolder Boys), maar ik ben niet bang dat we er over twee weken bij de competitiestart niet zullen staan. We spelen iets anders dan ze gewend zijn. We willen namelijk hoog druk zetten. Daar moeten we nog in groeien. Toch is het wel balen dat we als eersteklasser verliezen van twee tweedeklassers."Overigens scoorden voor GOMOS Edwin Rozenveld en Jannes Siegers voor rust ieder twee keer. In de tweede helft scoorden Ivo Drenth en Ronald Sloots (die laatste benutte een strafschop)