Vanaf 1 februari energietoeslag 2023 aan te vragen in Zuidoost-Drenthe

Vanaf 1 februari 2023 kunnen inwoners uit gemeenten Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn de energietoeslag voor 2023 aanvragen. Mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van het social minimum komen in aanmerking voor deze toeslag. Deze inwoners krijgen eenmalig 1300 euro als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen.

Inwoners met een minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeenten krijgen automatisch de toeslag voor 1 maart op hun bankrekening. Het gaat dan bijvoorbeeld om inwoners die een algemene of bijzonder bijstandsuitkering ontvangen. Wanneer het lage inkomen niet bekend is bij de gemeenten, dan kan de energietoeslag vanaf 1 februari worden aangevraagd. De uiterlijke termijn voor het aanvragen van de toeslag voor 2023 is op 1 juli.