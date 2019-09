Stelling: Ik geef veel van mijn kapotte spullen een tweede kans

"Helaas verdwijnen veel spullen bij het afval, zeker als een product kapot gaat. Maar als iets kapot is, is het nog niet waardeloos. Waar we ooit gewend waren dingen zelf te repareren, kiezen we nu vaker voor gemak en vervangen we spullen liever als zij niet meer goed functioneren", zegt directeur Lucy van der Helm van SIRE. "De meeste mensen laten hun product pas repareren als een nieuw exemplaar 100 euro of duurder is."Het motto van de SIRE-campagne is 'Waardeer het, repareer het'. Naast spotjes op tv, radio en online, komt er een website met praktische tips over hoe je je spullen kunt repareren en een overzicht van alle repairshops in Nederland.Per persoon per jaar wordt er voor ongeveer 50 kilo aan spullen weggegooid. Het gaat om bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding en tuinmeubelen.Wat doe jij? Gun jij je je kapotte spullen een tweede leven of koop je toch liever een nieuw vervangend product?