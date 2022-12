Man in hoger beroep om doodslag op zijn partner en wegmaken lichaam

De 53-jarige Jan Willem H. uit Assen gaat in hoger beroep tegen het vonnis van 12 jaar cel en tbs om de doodslag op zijn partner en wegmaken van haar lichaam. Dat liet zijn advocaat donderdag weten.

H. wurgde zijn vrouw, waarmee hij een knipperlichtrelatie had, in maart 2020 en verstopte het stoffelijk overschot twee jaar lang in een dichtgelijmde koffer. Zijn geheim kwam aan het licht doordat hij de koffer in februari in het water van het Oranjekanaal bij Orvelte gooide. Hij verzwaarde de koffer eerst met cement en boorde gaten in het voorwerp, in de hoop dat dat zou zinken. De koffer bleef deels boven het water uitsteken.

Buurtbewoners zien koffer

Buurtbewoners belden de politie over wat in het water dreef. De agenten stuitten op de lugubere inhoud. Het was van een vrouw uit Hongarije die al twee jaar werd vermist. H. werd kort daarop als partner opgepakt en verhoord. Hij bekende de vrouw te hebben gewurgd. Hij verpakte haar lichaam toen in plastic en verborg het onder het bed van de woning waar beiden op dat moment woonden.