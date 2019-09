AutoMaatje houdt ouderen in Assen mobiel

De ANWB begon in 2017 met AutoMaatje. Ze stelt haar kennis en systemen beschikbaar, maar de uitvoering laat ze aan vrijwilligers over. In Assen is Vaart Welzijn verantwoordelijk. Voor 30 cent per kilometer rijdt een vrijwilliger met eigen auto een buurtbewoner naar bijvoorbeeld de supermarkt of de kapper.Volgens Marlies Heikens van Vaart Welzijn vormt het project geen concurrentie voor traditionele taxibedrijven omdat het meer om de gezelligheid en het welzijn van de passagiers gaat. "Het is echt een maatjesproject. Het gaat niet alleen om het vervoer, maar ook om het sociale aspect. Mensen zien weer even iemand anders dan alleen hun eigen netwerk of eigen wereldje."Chauffeurs zijn er voldoende. Er zijn volgens Heikens op dit moment zelfs meer vrijwilligers dan gebruikers. "Dat is hartstikke luxe natuurlijk en de deelnemers staan klaar voor jullie, dus meld je alsjeblieft aan."In de gemeenten Midden-Drenthe en Aa en Hunze kunnen bewoners al langer gebruik maken van het vrijwilligersproject van de ANWB.