Veteranen Search Team zoekt versterking: 'Politie is heel blij met ons'

Het VST werd ruim anderhalf jaar geleden opgericht door Mariska van der Kraats en haar man, oud-militair Dennis, uit het Brabantse Halderberge. Zij speelden, samen met collega-veteranen, een rol bij de zoektocht naar de vermiste Utrechtse studente Anne Faber. "Die hulp werd zo gewaardeerd dat we van de politie de vraag kregen of we in de toekomst meer voor ze kunnen betekenen. En dat leidde tot de oprichting van deze stichting", legt Mariska van der Kraats uit. "De financiële middelen komen hoofdzakelijk uit sponsoring en donaties."Inmiddels heeft het VST de politie al meerdere keren geholpen bij een zoektocht. Het team werd onder meer ingezet bij de zoektocht naar Frans Mistrate Haarhuis, die verdween uit een GGZ-instelling in Hoogeveen. "Het VST werkt nadrukkelijk onder de politie. Wij bieden alleen ons 'gereedschap' aan", aldus Van der Kraats. Het VST heeft volgens haar bewezen van toegevoegde waarde te zijn. "De politie is heel blij met ons. Ze kunnen ook een verzoek bij de ME neerleggen, maar dan is de inzet niet direct gegarandeerd. Dat is bij ons wel het geval."Het VST bestaat voor 80 procent uit veteranen. De overige 20 procent is in het dagelijks leven werkzaam bij bijvoorbeeld de politie, defensie of brandweer. "Deze laatste groep krijgt doorgaans vrijaf van hun werkgever als een zoekactie gaande is en komt dan helpen", vertelt Van der Kraats. Het team bestaat uit jonge en oudere vrijwilligers. "Onze jongste vrijwilliger is een twintiger, de oudste is 73 jaar. Mensen vergeten soms dat een militair die terugkomt van een vredesmissie ook een veteraan is. Dat kan dus bijvoorbeeld iemand zijn van slechts 23 jaar."De vrijwilligers van het VST krijgen regelmatig trainingen om hun vaardigheden te onderhouden. "En dat geldt ook voor de mensen die nog dagelijks actief zijn", zegt Van der Kraats. "Onlangs hebben we dat in Eelde gedaan. De zoektocht naar een vermist persoon kan namelijk een vervelende afloop krijgen. Je weet nooit wat je aantreft. Daar moeten onze mensen wel goed op voorbereid zijn."Voor de noordelijke afdeling kan het VST nieuwe vrijwilligers goed gebruiken. Van der Kraats: "We zoeken versterking voor enkele dunbevolkte gebieden, waaronder Drenthe, Groningen en Friesland. Een maximum aantal hebben we niet ingesteld." 'Gewone' burgers hoeven zich niet te melden. "De geïnteresseerden moeten vanuit de geüniformeerde diensten komen. We selecteren op specifieke kennis en weerbaarheid."