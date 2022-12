Gentiaanblauwtje geteld op het Dwingelderveld

De vrijwilligers zijn hard nodig bij het tellen, want het Dwingelderveld is een groot heidegebied. "We lopen nu met zes man, maar eigenlijk is een man of acht man beter om dit soort plots op linie op te kunnen pakken", vertelt Krol. "Er staan twintig vrijwilligers op papier, maar niet iedereen kan elke dag. We tellen vier weken lang op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. We zitten nu al in week vier, de vliegtijd is klaar voor de vlinders en we proberen deze week af te ronden."