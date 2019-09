Drentse B&B's in top tien van Nederland

Bed and Breakfast Seppenstijn in Ruinerwold en De Beddestee in Ruinen hebben allebei een plekje weten te veroveren in het lijstje. Beide zijn ze beoordeeld met een 9,8, maar wat maakt het dat juist hun B&B's zo goed lopen?''Door te zijn wie je bent'', zegt Stijntje Hazeleger, gastvrouw van Seppestijn. Hazeleger geeft aan dat een plek in de top tien goed is voor het bedrijf. De B&B is in 2017 eerste van Nederland geworden en dat was te merken aan het aantal gasten. ''Het geeft toch een extra boost'', aldus Hazeleger, "en het is nog leuk werk ook!''.Edwin Alblas runt samen met zijn vrouw Ina De Beddestee in Ruinen. Hij is van mening dat vooral de 'persoonlijke touch' ervoor zorgt dat hun B&B zo goed beoordeeld wordt. ''Een praatje maken en persoonlijke aandacht is belangrijk'', zegt Alblas, "zo zetten we soms een schaaltje fruit of chips op de kamer, dat soort dingen''.Begin 2020 worden de Zoover Awards uitgedeeld. De accommodaties die het beste hebben gescoord in 2019 maken kans op deze prijzen. Naast een gouden en zilveren award, is er ook nog een Platinum Zoover award per regio te winnen.