Slecht broedseizoen voor kraanvogels

Kraanvogels maken nesten in natte gebieden. Door de droogte was het waterpeil zo laag dat veel nesten droogvielen. Vossen en andere roofdieren konden makkelijk bij de nesten komen en eieren of jonge vogels meenemen. Daarnaast zorgde de hoge temperatuur in juli ervoor dat het voedselaanbod mager was. Hierdoor was geen goed broedjaar voor deze vogels.In het Fochteloërveen hebben negen paren een nest gebouwd. Drie paren hebben in totaal vijf kuikens gekregen. Daarvan redden twee kuikens het. Zij hadden ook te maken met de Fochteloërveenweg: de barrière tussen het hoogveengebied en het landbouwgebied, waar de kraanvogels graag een graantje meepikken. In 2018 waren er kuikens op deze weg omgekomen door het verkeer, dit jaar konden de kuikens veilig oversteken doordat de weg tijdelijk wordt afgezet.Door het snel indrogen van het landschap zijn ook op het Dwingelderveld de meeste nesten mislukt. Vogelteller Joop Kleine houdt dit gebied in de gaten, hij geeft aan dat van de zeven paar, vier een legsel hebben geproduceerd. De meeste eieren zijn echter opgegeten, slechts een enkel paar bracht een kuiken groot.Ook op het Doldersummerveld, in het Drents-Friese Wold en op het Hijkerveld zijn broedpogingen mislukt. Ook in 2018 was het al een moeilijk jaar, maar volgens boswachter Widmar van der Veen hoeven we ons niet direct zorgen te maken. "Het is geen goed nieuws, maar het is ook niet desastreus. Deze vogelsoort zit sowieso in de lift."De vogels komen nu samen op het Fochteloërveen, het is een pleisterplek voor de vogels. Een deel ervan trekt door naar Duitsland, sommigen blijven ook in het natuurgebied. Dat hangt onder andere van het weer af.