Boeren met lege handen naar huis na protestdag in Zwolle

Boeren gingen vanavond met lege handen naar huis vanuit Zwolle, want een gesprek met de burgermeester van Zwolle zat er niet in. In Zwolle kwamen vandaag boeren bij elkaar om te protesteren tegen het landbouwbeleid in de provincie Overijssel. De Drentse boeren sloten zich aan om hun collega's te ondersteunen.

Twee weken geleden verzamelden de boeren ook al in Zwolle, om te protesteren tegen de handhaving bij zogeheten PAS-melders , dat de boeren in Overijssel dwangsommen kan opleveren. Dit protest leverde echter niks op voor de boeren en destijds gaven ze al aan dat ze twee weken later zouden terugkeren. Vandaag kwamen boeren uit Noord-Nederland weer bij elkaar om hun Overijsselse collega's te ondersteunen.

Eén van de aanwezigen was een boer uit Dalen, die verwacht dat de handhaving op PAS-melders ook naar Drenthe komt: "Overijssel is de eerste die hiermee is gestart, maar heel Nederland hobbelt hier straks achteraan. Eigenlijk zijn we straks toch allemaal wel aan de beurt." De boer uit Dalen hoopt met name dat de beleidsmakers meer openstaan voor ideeën uit de landbouw: "Vanuit onze sector zijn tientallen, honderden plannen aangeleverd, maar daar wordt gewoon niks meer gedaan. Het is niet dat dat niet kan, dit is een keuze."

Politiemacht

Vandaag waren de politie en ME uitgetrokken naar aanleiding van de aangekondigde protesten. De politie Overijssel meldt dat er aan het eind van de dag drie mensen zijn aangehouden, die allen zijn vrijgelaten. Ze sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen.

Volgens vleesveehouder Klaas Mussche uit het Overijsselse Balkbrug was de politiemacht intimiderend: "Voor elke boer was er bijna een busje aanwezig." De sfeer werd bij tijden grimmig , zeker toen de politie een trekker, die een politievoertuig had geblokkeerd, weghaalde met een shovel. In de loop van de dag verplaatsten de boeren van het provinciehuis naar het gemeentehuis, maar een gesprek met de burgermeester bleek er niet in te zitten.