PvdA maakt zich zorgen over spuitzone naast nieuwe school Eexterveen

De PvdA in Aa en Hunze is niet gerust op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een aardappelveld vlakbij een nieuw schoolgebouw in Eexterveen.

Ondanks die zorgen is raadslid Henk Santes van de arbeiderspartij realistisch over de spuitzone. Er zit wettig gezien met 15 meter namelijk voldoende ruimte tussen het veld en de nieuwe school.

Tijdens de raadsvergadering over het bestemmingsplan voor de nieuwe school vertelt Santes over de kwestie te hebben gesproken met de schooldirecteur. De directeur is volgens de PvdA'er op de hoogte van de situatie "Maar wet is wet, regel is regel", kreeg Santes te horen.