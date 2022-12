De politie heeft vanavond de winkel bij het OK tankstation aan de A28 bij Beilen afgezet met een lint. Volgens de politie is in de winkel een conflict ontstaan tussen twee personen. Daarbij raakte niemand gewond.

Wat er precies heeft voorgevallen is niet bekend. In eerste instantie zou er sprake zijn van een overval, maar volgens de woordvoerder van de politie was dat niet het geval. Wat er wel gebeurd is, wordt nog onderzocht.