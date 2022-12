Nijmeijer op lijst voor GroenLinks in Eerste Kamer: 'Supertrots'

GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer uit Assen is kandidaat voor de Eerste Kamer. Hij staat op nummer 7 op de conceptkandidatenlijst voor de Eerste Kamer. GroenLinks heeft in de Senaat nu acht zetels.

De 64-jarige Nijmeijer is 'supertrots'. "Het is toch heel wat om als regionale kandidaat zo hoog op de lijst te komen. De concurrentie is erg groot voor een plek in de Senaat en vanuit de regio's is het niet makkelijk om ertussen te komen", zegt de politicus uit Assen.

'Zeer verkiesbaar'

Nijmeijer noemt zijn zevende plek op de lijst 'zeer verkiesbaar'. "Zeker, want we staan er goed voor in de peilingen." Hij zit nu bijna acht jaar voor GroenLinks in het Drents Parlement. Hij voerde tot medio vorig jaar de Statenfractie aan, maar stopte als voorzitter vanwege een nieuwe, drukke baan.

Nu de kans voorbij komt om in de Senaat te komen, grijpt Nijmeijer die met beide handen aan. "Ik ben 64, een mooie leeftijd om nog eens senator te worden", lacht Nijmeijer. Van 2006 tot 2013 was hij regiovoorzitter van GroenLinks Drenthe, en van 2004 tot 2006 afdelingsvoorzitter van Midden-Drenthe.

Op 4 februari wordt de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer definitief vastgesteld op het landelijke partijcongres.

Getrapte verkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De vorm is die van getrapte verkiezingen. Volgend jaar komt er een nieuwe Eerste Kamer, na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Binnen drie maanden na de statenverkiezingen kiezen de nieuwe Statenleden op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.