Bouwvergunning in Hoogeveen bijna twee keer zo duur als vorig jaar

In 2018 betaalde je in Hoogeveen nog bijna 2375 euro voor een vergunning bij een bouwsom van 170.000 euro. In 2019 is dat bijna 4.485 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.In Assen betaal je 5.900 euro voor een bouwvergunning bij een bouwsom van 170.000 euro. Dat zijn de hoogste kosten in heel Drenthe. In Meppel ben je het goedkoopst uit. Daar ben je ruim 2.100 euro goedkoper uit.Voor kleinere bouwprojecten moet je het meest betalen in Borger-Odoorn. Als de bouwsom 10.000 euro is, betaal je bijna 490 euro. In Noordenveld is de vergunning met 225 euro het goedkoopst.