'Veel frustratie' onder organisatoren natuurevenementen

Meerdere organisatoren van evenementen in de gemeente Westerveld maken zich zorgen. Wat mag er nog georganiseerd worden volgens de regels van terreinbeheerders, overheden en de stikstofmaatregelen? Bij de organisatie komt tegenwoordig veel kijken. Daarom organiseerde de partij DSW een vergadering, nooit eerder was de opkomst zo groot.

"Er is enorm veel frustratie onder organisatoren op het moment dat hun evenement niet doorgaat", vertelt fractievoorzitter Geke Kiers van DSW. "Je ziet het ook wel op social media: Natuurmonumenten heeft weer dit gedaan of dat gedaan, maar het is niet altijd de terreinbeheerder, het is ook de regelgeving die lastig is."

Opkomst van vijftig man

Waar bij een normale fractievergadering een man of vijftien komt discussiëren, lieten gisteravond in Havelte ruim vijftig mensen van zich horen. Onder hen vooral veel mensen uit dorpsverenigingen. Maar ook de provincie Drenthe, Milieudefensie (die soms procedures aanspant tegen vergunningen) en Natuurmonumenten waren aanwezig en deden hun verhaal.

Zo is het volgens Eric Menkveld van Natuurmonumenten helemaal niet zo dat zij als terreinbeheerder altijd plannen dwarsbomen. "De meeste evenementen worden goedgekeurd", vertelt hij. Hij wijst daarbij naar de cijfers van het aantal aanvragen in de afgelopen drie jaar in het Dwingelderveld. Voor dat nationale park is een eventdesk opgericht om de aanvragen te verwerken. De conclusie? In de afgelopen drie jaar zijn zestig aanvragen goedgekeurd en zeven niet.

De evenementen op hun terrein moeten aan twee duidelijke eisen voldoen. "Als je 1,6 miljoen bezoekers per jaar op het Dwingelderveld hebt, moet je wel goed naar de veiligheid kijken", legt Menkveld uit. Het tweede criteria is de natuurbelasting. Zo is een motorcrossevenement in het broedseizoen niet handig. Menkveld raadt organisatoren aan om 10 tot 12 weken van tevoren om toestemming te vragen zodat er niet op het laatste moment nog iets moet worden afgezegd.

Stikstofregels

Toch voelen enkele organisatoren zich gevangen in de regels. Zijn ze niet van de terreinbeheerder, dan zijn ze wel vanuit Den Haag opgelegd. Daniël Reinbergen van oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied loopt er met zijn evenementen tegenaan. "Tied zat organiseert doorgaans een trekkerbehendigheidparcours, brommertoertocht, beachvolleyballtoernooi en we hielpen altijd bij de Watersemarkt bij het parkeren, maar die zal aankomend jaar ook niet doorgaan in verband met de stikstofwetgeving," legt hij uit. Ook naar parkeerplaatsen wordt gekeken vanwege de uitstoot die bezoekers veroorzaken door met de auto naar een evenement te komen.

Het dorp Zorgvlied wordt letterlijk omringd door Natura 2000- gebieden. Dat geeft weinig ruimte voor bijvoorbeeld een trekkertocht. "De regel is dat je binnen 500 meter van een Natura 2000-gebied een stikstofberekening moet doen en een flora- en faunaonderzoek", legt hij uit. "Bij elkaar kost dat over de tweeduizend euro. Voor een evenement dat nog geen vijfhonderd euro oplevert, is dat niet haalbaar natuurlijk."