Meppelse (83) schuldig, maar niet bestraft voor belagen van buren

De vrouw woonde al bijna vijftig jaar in haar woning in Meppel, toen ze begin 2016 ruzie kreeg met haar buren. Ze stuurden de vrouw een rekening voor het veroorzaken van krassen op hun auto. De vrouw weigerde te betalen omdat ze niet schuldig was aan de vernieling.Vanaf dat moment kwam ze naar eigen zeggen in een hel terecht. Ze zou uitgescholden zijn, bespuugd en constant gefilmd worden door de buren. Volgens de buren schopte de vrouw tegen hun schutting, gooide ze punaises in hun tuin en rammelde met de hondenriem langs de schutting. Ook werd de bejaarde vrouw verweten dat ze hun 7-jarige dochter toebeet dat haar ouders moordenaars waren.De woningbouwvereniging hing camera's op en die legden de vrouw vast terwijl ze met haar fiets de regenpijp ramde. Uiteindelijk werd de vrouw gedwongen te verhuizen. De officier van justitie eiste een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur en een straatverbod voor de Meppelse. De rechter ging daar niet in mee, die ging uit van de gedachte 'waar twee kijven, hebben twee schuld'.Een deel van de beschuldigingen is volgens de rechter niet bewezen. Ook vond ze dat de Meppelse vanwege de verhuizing al genoeg gestraft was en het straatverbod leek haar overbodig. "U bent denk ik verstandig genoeg om niet meer in die straat te komen."De vroegere buren van de vrouw eisten een schadevergoeding van bijna 5.000 euro, maar de rechter wees alleen een vergoeding van 500 euro voor de dochter van het stel toe.