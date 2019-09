Freriks speelt EK-kwalificatie, Nieuwenweg valt af

Merel Freriks is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de EK kwalificatieduels tegen Oostenrijk en Griekenland. Anouk Nieuwenweg, die wel onderdeel uitmaakte van de voorlopige selectie, is afgevallen.

Freriks groeide op in Borger en begon haar carrière bij E&O in Emmen. In 2017 vertrok ze naar eerste Bundesliga-club Bensheim/Auerbach. Dit seizoen komt ze uit voor Dortmund dat ook in de eerste Bundesliga uitkomt.Oranje speelt op 26 september in Eindhoven tegen Oostenrijk. Op 29 september volgt de uitwedstrijd in Griekenland. Het EK wordt in december 2020 in Noorwegen en Denemarken gespeeld.