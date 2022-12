Moi, chauffeur! Vrachtwagenchauffeuse Kristel staat haar 'vrouwtje' in mannenwereld

Vandaag staat RTV Drenthe in het teken van de truckers. 8 december is namelijk de dag van de vrachtwagenchauffeur en op tv, radio en online zetten wij de chauffeurs in het zonnetje. Kristel is een opvallende verschijning in de sector, want zij is één van de weinige vrouwen die achter het stuur van een vrachtwagen zit.