Pop-up politiebureau in Rolderstraat na vele incidenten

Vanmiddag is het pop-up politiebureau in de Rolderstraat geopend. De laatste tijd waren er veel geweldsincidenten in deze straat. ''We zijn hier nu al met enige regelmaat te vinden op straat'', vertelt Maarten Groenhof van Politie Noord-Drenthe. ''We willen meer uit het beton, dus uit het politiebureau en op straat ons werk gaan doen''.

Zo werden er vorige maand vier mensen opgepakt na een incident in een zijstraat van de Rolderstraat. Eerder was er een steekincident bij een pizzeria achter het stadhuis en tijdens de TT werd iemand doodgeschoten in een huis aan de Rolderstaat.De Rolderstraat staat sinds deze incidenten onder verscherpt toezicht van de politie. Die kondigde eerder ook al de komst van een pop-up-bureau aan. De politie hoopt zo de problemen in de Rolderstraat en omgeving meer in beeld te krijgen. ''Er zijn heel vaak verhalen die rondgaan, waar wij niet altijd goed zicht op hebben'', zegt Groenhof. ''Op deze manier hopen wij laagdrempelig met mensen in gesprek te komen''.Groenhof geeft aan dat het bureau voor een langere periode meerdere uren per week open zal zijn. Iedere maandag tot en met zaterdag kunnen mensen er terecht. Het pop-up bureau zal in ieder geval drie maanden aan de Rolderstraat gevestigd blijven. Als deze drie maanden voorbij zijn, zal met de gemeente overlegd worden of het bureau resultaat heeft gehad.