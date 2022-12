Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Geen zin om te gaan schaatsen in Emmen? Ook in Assen is de ijsbaan vanaf dit weekend geopend. Op het Koopmansplein kun je zwieren, zwaaien, rondjes draaien of curlen.

Cultuur en kerk

In Coevorden is zaterdag de première van het theaterstuk Het ontzet van Coevorden. In het stuk wordt de bevrijding van 1672 nagespeeld door bekende en lokale acteurs. Het is het slotstuk van het jaar waarin Coevorden de titel Culturele gemeente van Drenthe draagt. Dit is het jaar waarin het 350-jarig Ontzet herdacht wordt. Kan je niet bij de première zijn? Op 7, 9 en 11 december is er ook nog een opvoering.