Toelaten jeugd schot in de roos voor Hoogeveensche schietvereniging: 'Groeien hard'

Veiligheid

"In de schietsport zie je minder jeugd dan bij andere sporten, zoals voetbal", vervolgt Oost. "Het blijven wapens, dus je moet extra voorzichtig zijn. Veiligheid is heel belangrijk. Dat vergt ook meer investeringen vanuit onze vereniging. Je moet namelijk de juiste mensen in huis hebben, die weer goed met jongeren om kunnen gaan. Zij moeten uit kunnen leggen hoe je verantwoord met geweer om moet gaan. Dat nemen we heel serieus."

In veel gevallen is het zo dat jongeren van een schietvereniging gebruik maken van een geweer op luchtdruk. Bij De Vrijheid is dat niet zo. Daar schieten alle leden met een vuurwapen, uiteraard onder strikte regels van de begeleiders. "We schieten met het kaliber .22." Dat is een patroon van 5,56 millimeter.

Leeftijdsgrens

Maar de vraag is natuurlijk, is dit wel verstandig om op jonge leeftijd te doen? Ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma van de Rijksuniversiteit in Groningen zegt dat die vraag lastig te beantwoorden is. Er is namelijk weinig onderzoek gedaan naar het effect van lid worden van een schietvereniging op jonge leeftijd. "Ik denk echter niet dat dit de juiste manier is om het teruglopende ledenaantal van schietverenigingen op te vangen", zegt hij.

"Kinderen op jonge leeftijd zullen de consequenties van het gebruiken van een vuurwapen over het algemeen niet begrijpen", legt Breeuwsma uit. "De fascinatie voor wapens is op die leeftijd groot. Veel kinderen spelen schietspelletjes of games waarin wapengebruik een rol speelt tot de verbeelding. Ik heb echter zeer mijn twijfels of je dat zou moeten aanmoedigen door het gebruik van wapens te normaliseren."

De ontwikkelingspsycholoog twijfelt er niet aan dat verenigingen er alles aan doen om de wapens veilig te gebruiken. "Maar dat zegt niets over de impact die het heeft op kinderen. Niet alle volwassenen komen zondermeer in aanmerking voor een wapenvergunning, maar hoe beoordeel je of kinderen er wel of niet mee om kunnen gaan."