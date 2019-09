Eerste internationale truck- en oldtimershow in Odoorn op valreep afgelast

Komende vrijdag, zaterdag en zondag zou Odoorn in het teken staan van vrachtwagens en oldtimers. De organisatie had plaats voor 350 voertuigen, die vanuit heel Europa zouden komen. De afgelopen dagen werd echter duidelijk dat veel meer trucks de gang naar Odoorn wilden maken.Harm Kuiper van de organiserende chauffeursvereniging de Blauwe Jongens wijst met een beschuldigende vinger naar een bestuurslid, dat voorheen betrokken was bij een soortgelijk evenement in Appelscha. "Hij heeft onze truckshow veel groter willen maken dan mogelijk was. Voor meer dan 350 trucks hebben wij geen vergunning. En dus kunnen wij de veiligheid van onze bezoekers niet langer garanderen. Het is uit de klauwen gelopen."Kuiper gaat de organisatie voortaan volledig in eigen hand houden. In 2020 wil hij de eerste editie van de Truckshow in Odoorn alsnog door laten gaan. "Dan zullen we ons houden aan de 350 trucks, tenzij we over een groter veld kunnen beschikken. We nemen nu een maandje rust en daarna gaan we knallen."