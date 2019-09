Celstraf voor 1500 kilo illegaal vuurwerk boven een paardenstal

Hij bracht samen met een 33-jarige man uit Weiteveen het vuurwerk de grens over van Duitsland naar Nederland. De man uit Weiteveen kreeg een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd. Een 61-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek legde het materiaal bij een kennis in de paardenschuur. Zijn rol was daarmee beduidend kleiner en het bleef voor hem bij een taakstraf van 120 uur.De zaak kwam aan het licht door een anonieme brief die op 11 september 2018 werd bezorgd bij de gemeentewinkel in Schoonebeek. Een week later namen de agenten een kijkje en stuitten op 130.000 nitraten, 5000 pyro-patronen, bedoeld voor alarmpistolen, die vallen onder de Wet Wapens en Munitie. De partij zou in 2017 al zijn gekocht.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van een jaar voor de man uit Klazienaveen. Die werd eind 2018 ook al veroordeeld voor illegaal vuurwerk. Deze zaak had toen ook meegenomen kunnen worden, vond de rechtbank. Daarnaast hielden de rechters rekening met de zorgelijke gezinssituatie van de man. De straf voor de mannen uit Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen kwam nagenoeg overeen met de eis.