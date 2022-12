Theater De Fabriek in Coevorden sluit de deuren

Geen theatervoorstelling in De Fabriek in Coevorden meer in 2023. Theater Hofpoort week tijdens de coronaperiode tijdelijk uit naar deze locatie. Maar doordat de huur gefinancierd werd vanuit de coronasteun van de gemeente, ziet het bestuur van Stichting Cultuurpodium Coevorden zich genoodzaakt de deuren van het tijdelijke theater te sluiten.

Doordat het een tijdelijke locatie betreft, moet voor elke voorstelling een eenmalige evenementvergunning aangevraagd - en uitgegeven - worden. Dit speelde ook een rol in het besluit.

Coronaproof

Theater De Hofpoort bleek niet geschikt als coronaproof theater. Om anderhalve meter afstand tussen het publiek te garanderen, was er slechts ruimte voor 30 bezoekers. Daarnaast had de gemeente de Hofpoortzaal in de coronatijd ook vaker nodig voor eigen organisatie. Dit leidde tot de zoektocht naar een alternatieve toneellocatie. En zo verscheen De Fabriek op het toneel van Coevorden.

De Fabriek was beter bestand tegen de coronamaatregelen. Daar was plek voor zeker 80 bezoekers, anderhalve meter afstand ingecalculeerd. En toen die maatregelen niet langer vereist waren, bood de locatie ruimte aan wel 100 theaterliefhebbers. Maar door het opdrogen van de coronasteun valt het doek voor het tijdelijke theater.