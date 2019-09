Einde seizoen voor Janneke Ensing na harde val

"Ik weet er niks meer van. Het eerste dat ik me herinner is dat ik in de ambulance lag", meldt Ensing die inmiddels weer thuis is. "Ik ben vandaag naar het ziekenhuis geweest om te kijken of ik nog geopereerd moet worden maar door de zwelling is dat lastig te beoordelen. Ik heb gelukkig geen pijn, dus ik denk dat het goed is zo", verklaart Ensing.Bij dezelfde valpartij brak tijdrijdster Ellen van Dijk haar bekken en haar bovenarm waardoor ze niet kan deelnemen aan het wereldkampioenschap eind deze maand in Yorkshire. Ook Ensing heeft, tot haar grote spijt, te horen gekregen dat ze niet zal starten bij het WK in Engeland. Voor de Drentse is dat extra pijnlijk omdat ze daarmee ook haar A-status als topsportster kwijtraakt. Aan die status is een maandelijkse financiële vergoeding verbonden. Volgens Ensing zou haar huidige blessure deelname aan het WK niet in de weg hoeven staan.Ensing maakte tijdens het seizoen de overstap van Team Sunweb naar WNT Rotor. Ze is nog in onderhandeling over contractverlenging met haar huidige ploeg.