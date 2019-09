Axel van der Tuuk en Lieke Nooijen naar WK wielrennen

Van der Tuuk maakte vorig jaar al z'n WK-debuut tijdens de wegwedstrijd in Innsbruck. Eind deze maand in Engeland rijden de junior-mannen een wedstrijd over 147 kilometer. Zij komen donderdag 26 september in actie.Voor Nooijen is het wel haar WK-debuut. En dat was een mooie verrassing voor de renster uit Coevorden. "Ik rijd de laatste tijd altijd wel top vijf dus ik hoor wel echt bij de favorieten. Maar ik ben heel blij dat ik naar het WK mag", zegt de renster van Wielervereniging Schijndel. "Ik ben een allrounder en ik ben redelijk groot en sterk. En ik word ook steeds sterker bergop. Daar heb ik ook extra op getraind. Ik heb grote stappen gemaakt", verklaart Nooijen.Vol vertrouwen begint ze dan ook aan haar eerste WK. Want de Nederlandse juniorenploeg is goed op elkaar ingespeeld."Ik denk dat we er samen een hele mooie wedstrijd van kunnen maken met deze vijf meiden. We zijn echt een team. Dat hebben we wel gemerkt tijdens het trainingskamp. We zijn allemaal heel sterk. Er steekt niemand met kop en schouders bovenuit. Dus ik denk dat we ook geen echte rolverdeling krijgen maar dat we samen voor de overwinning moeten gaan", aldus Nooijen.De junior-vrouwen rijden een wedstrijd over 92 kilometer. Zij rijden op vrijdag 27 september hun wedstrijd.