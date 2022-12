Eerste bom ontploft tijdens schatzoeken in Havelte

De gemeente Westerveld is ingelicht over de bom en had ook de optie te wachten om mogelijk meerdere bommen in het fietspad om ze samen tot ontploffing te brengen. Dat risico durfde de gemeente niet te nemen. Er was acuut gevaar omdat er zuurstof bij de ontsteking is gekomen. Bovendien verkeerde de bom in een slechte staat. Daardoor zou de bom spontaan kunnen ontploffen.