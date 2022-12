Kleuren uit Meppel gaan overal naar toe: 'Bijzonder zijn de donuts uit Australië'

In de ruimte staat een oude houten blauwe kast. Daarin staat allemaal voedsel. Gekleurd voedsel. Voorbeelden wat je kan doen met kleurstoffen. Van Os pakt er een zak drop uit.

Als er een kleurstof nodig is voor drop, is het zwart wel. Van Os kijkt op de achterkant van de verpakking. "Dit is toch onleesbaar, die kleine letters", moppert hij nog op de verplichting de ingrediënten te melden. En jawel: kleurstof e153. Koolstof, ook wel: zwart.

Natuurlijke grondstoffen

Het bedrijf in Meppel werkt alleen met natuurlijke grondstoffen. "Er wordt nog best veel met synthetische grondstoffen gewerkt in de industrie", constateert Van Os, die is afgestudeerd als levensmiddelentechnoloog. "We merken echter dat er steeds meer vraag is naar natuurlijke grondstoffen."