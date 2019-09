Cunera van Selm is het nieuwe gezicht van tv-programma Kolkende Taal

Van Selm, die vooral bekend is van RTV Noord, heeft veel zin in de nieuwe klus. "Ik vind het heel erg leuk", zegt ze. "Ik deed afgelopen seizoen al andere dingen voor De Nieuw Kolk. De samenwerking beviel heel goed en toen vroegen ze me of ik ook Kolkende Taal wilde presenteren." Daarop antwoordde de presentatrice volmondig 'ja'.Kolkende Taal wordt al enkele jaren uitgezonden op TV Drenthe. Het programma wordt gemaakt in de bibliotheek van De Nieuw Kolk (DNK) in Assen. Voorheen ging het programma eigenlijk alleen over boeken, maar dat gaat veranderen."Het is de bedoeling dat het niet meer alleen een literair programma is. Het gaat over cultuur in Drenthe in de breedste zin van het woord. Dus ook: theater, beeldende kunst, muziek. Alles kan erin voorbijkomen."En die thema's passen wel bij Van Selm. "Ik heb veel kunst- en cultuurprogramma's gepresenteerd bij RTV Noord. Kunst en cultuur zijn niet alleen een grote liefde van mij persoonlijk, ook in mijn werk heb ik er altijd veel aandacht aan besteed."Van Selm wordt nauw betrokken bij de gasten en de inhoud van het televisieprogramma. Komende zondag zijn de eerste opnames. "We gaan vier afleveringen opnemen. En het programma wordt dan eens in de twee weken op de woensdagavond uitgezonden."Wie de opnames van Kolkende Taal wil bijwonen, is welkom. "Als mensen willen komen kijken, vinden we dat heel erg leuk. De opnames beginnen om 13.00 uur. We vinden het wel fijn als je je even aanmeldt via de website van DNK of bij de balie."De eerste uitzending heeft als thema Italië. Onder andere columnist Marc Wiers is te gast. Hij woont half in Nederland en half in Italië.Ook is er een uitzending over het theaterstuk Spetterende Letteren. "Daar doet Peter Middendorp aan mee. Zo'n beetje de beste literaire schrijver van Drenthe. Het is heel erg leuk om hem daarover te interviewen. En natuurlijk gaat het ook over zijn laatste boek, dat hij over FC Emmen schreef", aldus Van Selm.In elke uitzending is er ook een muzikaal optreden van Leon Moorman, die dit jaar het Drèents Liedtiesfestival heeft gewonnen.