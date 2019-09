Vaak kapotte accu's vervangen; Joost blijft maar repareren

Een oud bureau vol tangetjes, schroevendraaiers, kabels en andere elektronica staat midden in zijn woonkamer in Emmen. Spullen repareren is de grote hobby van Joost Bosman. "Met weinig moeite, zo veel mogelijk repareren. Dat is leuk!"

De overheid roept door middel van een SIRE-campagne op om meer spullen te repareren in plaats van ze weg te gooien. Bosman is daar al jaren een goed voorbeeld van. "Mijn vader had altijd een lijstje met daarop alles wat kapot was, als ik langskwam", zegt hij. "Dat deed ik met plezier hoor."Bosman was een van de initiatiefnemers van het repaircafé van Emmen. Mensen komen dan aanzetten met niet-werkende stofzuigers, televisies of navigatie-apparatuur. Vaak is het een probleem met een kapotte accu. "Alles wat een klokje heeft, heeft vaak een interne accu."Met enige regelmaat komt iemand aanzetten met een 'kapotte' afstandsbediening. Vaak blijkt de vervanging van de batterij de uitkomst. Maar ook verwarmingszekeringen uit strijkijzers vervangt hij. Zijn kennis over elektronica verwierf hij op de MTS en zijn werk als technicus bij KPN.Of iedereen nu zelf spullen moet gaan repareren? "Als je het niet aandurft dan moet je het niet doen", adviseert Bosman. "Dan maak je vaak meer kapot." Ook bij hem en zijn mede-repaircaféleden gaat het wel eens fout. "Slopen kunnen we goed. Maar dat geeft ook inzicht hoe het in elkaar zit."Niet werkende apparaten schroeft Bosman helemaal uit elkaar, zodat hij de schroefjes of andere onderdelen kan hergebruiken.In onze provincie worden op meerdere plaatsen repaircafés gehouden waar mensen tegen een kleine vergoeding hun oude spullen laten repareren. In Emmen wordt het repaircafé elke twee weken gehouden op de vrijdagmiddag bij Het Goed.