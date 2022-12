Jongerenproject Impacter drie jaar langer door in Emmen en Borger

Het Rijk geeft 2,3 miljoen euro aan Noordoost-Nederland om het jongerenproject Impacter nog drie jaar voort te zetten. In Drenthe loopt het project in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn.

Het doel van Impacter is om jongeren inzicht te geven in hun eigen vaardigheden, zelfvertrouwen op te laten doen en te laten ervaren hoe het is om iets voor de samenleving te doen. Het project is in totaal in veertien gemeenten actief, waaronder sinds 2020 in Emmen en Borger-Odoorn. "We zijn erg blij dat het project nog drie jaar erbij krijgt, zo kunnen we de komende jaren meer jongeren helpen", vertelt Michelle Mazenier, projectleider Impacter Emmen.

Volgende stap

Bij Impacter krijgen jongeren een begeleider en volgen ze cursussen. "Het is handig voor je cv, bij het maken van bijvoorbeeld een studiekeuze, de volgende stap voor je toekomst of het vergroten van je netwerk", aldus Mazenier.

"Wij helpen jongeren een toffe organisatie te vinden die aansluit bij hun doelen of helpen ze een eigen project op te starten. Leren door te doen", zegt jongerencoach Brandon Siersema van Impacter Borger-Odoorn. Er wordt samengewerkt met organisaties in de regio om een geschikte match te vinden.

'Minstens 250 jongeren verder helpen'

Het project begon middenin de coronapandemie en dat was volgens projectleider Mazenier best lastig. "We hebben ons moeten aanpassen aan de maatregelen die er waren, alles moest ineens online. Want de plekken waar wij als organisatie moeten zijn, zoals scholen en sportverenigingen, waren gesloten."

Mazenier denkt dat het project de komende jaren nog beter uit de verf zal komen. "Alles is gelukkig weer open en daardoor komen de coaches vanuit ons project makkelijker in contact met jongeren die daar behoefte aan hebben."

Het is de bedoeling dat er de komende drie jaren meer samenwerkingen komen met scholen en jongerenwerk. In Emmen en Borger-Odoorn is het doel minstens 250 jongeren verder te helpen en daar projecten mee op te zetten.

Geleerde lessen

De ervaringen in Drenthe hebben uitgewezen dat er drie type jongeren zijn die bij het project betrokken raken. De eerste groep bestaat uit jongeren die goed weten wat ze willen, maar hulp nodig hebben om dit te bereiken. In de tweede groep zitten jongeren die niet zo goed weten wat ze willen en hulp nodig hebben om dat uit te zoeken. En de derde groep bestaat uit jongeren die zich willen inzetten voor de maatschappij.

"Wij willen deze drie groepen eigenlijk samen laten komen, want je moet je talent ontdekken, uitvoeren en inzetten voor de maatschappij", zegt Mazenier.

Bredere leeftijdsgroep

Het project is in eerste instantie bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en 27 jaar. De komende drie jaar zal de leeftijdsgroep vergroot worden van 12 tot 30 jaar. "De afgelopen twee jaar hebben we gemerkt dat dit nodig is, dus dan doen we dat", vertelt de projectleider. "We willen een zo breed mogelijke groep bedienen en verder helpen."