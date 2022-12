Goed wijnjaar door droog weer: 'Goede wijnboer heeft ook invloed'

Pels vertelt dat de oogst niet uitzonderlijk groot is, maar dit heeft een wijnboer volgens hem zelf in de hand. "Ik had een grote oogst kunnen hebben, maar ik ga liever voor kwaliteit."

"Er zitten ongeveer twintig trossen aan één druivenplant. Zes weken voordat we de druiven oogsten, haal ik ongeveer acht van de twintig trossen van elke plant af. Op deze manier is de oogst minder groot, maar de plant hoeft minder trossen te voeden. Er gaan meer voedingsstoffen naar elke tros toe, waardoor de kwaliteit van de overblijvende druiven beter wordt", legt Pels uit.

"We kunnen van een aantal rode druiven al wel wijn maken in maart of april. Het overgrote deel van de druiven laten we nog een jaar gisten, zodat we een wat zwaardere rode wijn kunnen maken. Het duurt nog zeker anderhalf jaar voordat we witte wijn kunnen maken."