'Absurd dat deze natuurlijke wandelboulevard moet wijken voor beton'

"Absurd dat dit mooie stukje natuurlijke wandelboulevard moet wijken voor een betonpad. 't Kost miljoenen, volgens mij slechts voor een handjevol snelle fietsers. En het gaat ten koste van een mooi recreatiepad voor wandelaars en hardlopers. Vissteigers hier zijn niks meer waard, en als hondenbezitters worden we ook vogelvrij verklaard. Absurd", briest Clemens Otto, fractievoorzitter van 50PLUS in Assen.Otto spreekt zijn verontwaardiging vooral uit als wijkbewoner van Marsdijk. Dagelijks is hij als hondenbezitter met zijn zwarte labrador Baloe op de Kanaaldijk te vinden. "Ik gooi hier altijd met de bal, kijk eens hoe prachtig hij het vindt. Dit is één van de weinige stukjes waar je honden nog vrij kunt laten rennen. Dat dat straks niet meer kan hier, ik moet er niet aan denken", zucht Otto.Ook collega-fractielid Dries Zwikker, eveneens Marsdijker, wandelt er graag met zijn Tess, een nog speelse Bulldog-pup. "Als hier straks over deze Kanaaldijk metersbreed beton komt, waar vooral snelle fietsers overheen gaan, en er komt een wandelstrook pal naast, dat is levensgevaarlijk. Want denk je dat honden, ook al zijn ze aangelijnd, binnen het witte lijntje blijven lopen, mijn Tess niet. Die huppelt alle kanten op."De zwarte labrador van Clemens Otto verdwijnt ineens tussen het riet. Een flinke plons maakt duidelijk dat Baloe het Havenkanaal ingedoken is, fanatiek zoekend naar de weggerolde bal. "Dat deze straks vast aan de riem moet lopen, zodra die snelfietsroute er ligt, zie je dat al gebeuren?"Otto en Zwikker zeggen hardop wat veel wandelaars en hondenbezitters uit Marsdijk denken, namelijk dat het doodzonde is dat ze hun zandpad kwijtraken aan 'een paar van die snelle fietsers' tussen Assen en Groningen. "Ook zondags is het hier een drukte van belang, waarom moet je dit opofferen voor zes of zeven van die speedpedelecs. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de bijzondere vleermuizen in het gebied en de ijsvogel. Want verderop willen ze achter het terrein van de roeiclub langs, maar daar moet bos voor wijken. " Behalve vleermuizen zit ook de watervleermuis en de boerenzwaluw er.Ook de Hengelvisserijvereniging Assen met zo'n 2.500 leden baalt. Straks is het gebeurd met belangrijke viswedstrijden op de 45 vissteigers langs het Havenkanaal, tussen de Lonerbrug en de Taarlosebrug. "Voor Drentse vissers is dit belangrijk viswater voor wedstrijden. Maar dat is straks gebeurd. Auto's zijn verboden zodra het betonpad er ligt. Dan kun je er geen wedstrijden meer houden, want tegenwoordig hebben we zoveel visspullen bij ons, dat je gewoon een auto met karretje nodig hebt", vertelt voorzitter Pieter Selles.De gemeente Assen wil de vissers verplaatsen, een eind in zuidelijke richting, tussen de Lonerbrug en de Europaweg-Noord. "Daar zou dan ruimte zijn, achter de bedrijven langs, voor 40 steigers, maar er is ons nog niks toegezegd. Iets is beter dan niets, maar ik vind het zonde. Vooral omdat ik me afvraag of er wel goed onderzoek naar is gedaan, naar hoeveel fietsers hier langskomen. Als ik zie wat er allemaal voor opgeofferd wordt, dan vind ik het persoonlijk pure kapitaalvernietiging, om hiervoor zoveel miljoenen aan uit te geven," stelt Selles.50PLUS vindt dat het zandpad langs de Kanaaldijk behouden moet worden, en dat de snelle fietsroute wordt omgelegd. "Achter de Kanaaldijk langs, richting Loon, en dan linksaf in noordelijke richting over de Vrieserweg, totdat de weg op een driesprong weer bij het kanaal uitkomt. Dan rij je 3,3 kilometer over een keurig stukje asfalt wat er al is, en behoud je 2,2 kilometer zandpad."Volgens Zwikker maakt die ene kilometer om niks uit, met fietssnelheden van 25 tot 45 kilometer per uur. "Het scheelt maar een paar minuten, en tegelijkertijd behoudt Assen aan de noordoostkant een mooi recreatief wandelgebied, de vissers houden hun favoriete viswater, de schaapherder kan ook de nachtweide bij Loon houden en het bespaart kilometers beton storten, en dus geld."Komende weken werkt de gemeente Assen alle reacties uit, en komt er dit najaar een concreet voorstel over het Asser tracé voor de doorfietsroute. 50PLUS, de vissers en wijkbewoners van Marsdijk staan niet alleen in hun kritiek. Ook het CDA in Assen heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het voorgenomen tracé van de rechtstreekse snelle fietsroute.De raad moet nog dit jaar beslissen. Uitvoering van de doorfietsroute kost zes tot zeven miljoen, waarvan de provincie Drenthe het leeuwendeel betaalt. Het project kost Assen 2,5 miljoen.