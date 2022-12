Oud-OPD-boegbeeld Adrie Gaasbeek uit Diever overleden

Adrie Gaasbeek, oud-voorman van de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD), is overleden. De politicus uit Diever was in 1991 het eerste Statenlid in Drenthe van een onafhankelijke politieke beweging. Hij werd 86 jaar.

Adrie Gaasbeek, oud-schooldirecteur van de middelbare school in Diever, stond mede aan de wieg van de OPD in 1990. Het was de eerste politieke beweging in Drenthe die afstand nam van de bestaande provinciale politieke partijen. De partij had vooral wortels in een aantal plaatselijke groeperingen in Zuidwest-Drenthe.

Op zijspoor in 1999

De partij kwam in 1991 met één zetel in Provinciale Staten, met Gaasbeek als aanvoerder. Bij de verkiezingen in 1995 won de OPD er een zetel bij en kreeg Gaasbeek versterking van Charles de Haas uit Smilde.

In 1999 kreeg de OPD zelfs drie zetels. Maar Gaasbeek werd kort na de verkiezingen door zijn partij op een zijspoor gezet, na interne onenigheid. Hij zegde toen zijn lidmaatschap van de OPD op. Toch keerde de Dieverder twee jaar later terug in de Drentse Staten als eenmansfractie, toen een OPD-Statenlid vertrok en Gaasbeek de eerste opvolger was. Hij pakte z'n kans, en pikte daarmee een zetel van de OPD in.

Inzet voor plaatselijke groeperingen

Bij de verkiezingen in 2003 hield de OPD één zetel over, en in 2007 verdween de partij uit Provinciale Staten van Drenthe. Gaasbeek werd later nog lid van partijen als Drents Belang en Actief Drenthe, beide ook onafhankelijke politieke partijen, maar keerde nooit weer terug in de provinciale politiek.

Hij bleef zich al die tijd wel inzetten voor lokale onafhankelijke groeperingen, als bestuurslid van de landelijke Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen. Ook was hij jarenlang actief voor Dorpsbelangen Diever, eerst als voorzitter, later als bestuurslid.