Locaties Daat-Drenthe moeten dicht of worden overgenomen; politieke zorgen nemen toe

De politieke zorgen over de voorgenomen sluiting van Daat-Drenthe nemen toe. Daat-Drenthe (onderdeel van GGZ Drenthe) biedt op haar locaties dagbesteding of re-integratietrajecten aan voor mensen met psychische problemen. GGZ Drenthe wil de locaties van Daat-Drenthe in Beilen, Assen, Hoogeveen en Emmen sluiten of over laten nemen.

De onzekerheid onder de ruim 400 deelnemers en 45 begeleiders is groot. Komen ze op straat te staan of niet? Meerdere deelnemers hebben een actiegroep opgericht om de sluiting tegen te gaan, een petitie is inmiddels ruim 1200 keer ondertekend. Onder meer GroenLinks, SP, D66 en Assen Centraal uitten hun zorgen bij de verschillende gemeentebesturen over de toekomst van de deelnemers.

De onrust ontstond nadat halverwege november een brief naar buiten ging waarin gesproken werd over de 'organisatiewijziging' die GGZ Drenthe wil doorvoeren wat betreft Daat-Drenthe. Volgens de zorgorganisatie zijn de kosten te hoog en de omzet en uiteindelijke inkomsten te laag.

'Negatieve resultaten drukken op GGZ Drenthe'

In een Powerpoint-presentatie in handen van RTV Drenthe, staat dat dit in de breedte geldt voor heel GGZ Drenthe. Maar op de vraag wat dit precies betekent, wordt niet ingegaan. "De negatieve resultaten bij Daat-Drenthe hebben impact op de rest van GGZ Drenthe, bijvoorbeeld omdat sommige investeringen hierdoor niet kunnen worden gedaan", schrijft de organisatie in een verklaring. "De verwachting is dat de werk-leerbedrijven en de dagbesteding onrendabel blijven." Ook speelt mee dat de tarieven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) lager zijn en dat het aantal deelnemers afneemt, stelt de GGZ.

Ook blijkt uit diezelfde presentatie dat de acht leerwerkbedrijven (verspreid over Hoogeveen, Assen, Beilen en Emmen) sowieso gaan stoppen. Wat er met de twee dagactiviteitencentra gaat gebeuren is nog niet bekend. GGZ Drenthe schrijft dat 'een aantal locaties zal worden gesloten en we zoeken naar mogelijkheden voor overname'.

Verder benadrukt de organisatie dat de activiteiten van de deelnemers door zullen blijven gaan, maar dat dat in veel gevallen niet bij Daat-Drenthe zal plaatsvinden. Het gaat dan om andere locaties. Hierover worden de komende tijd gesprekken met de begeleiders en deelnemers gevoerd, zegt GGZ Drenthe. De organisatie wil zich focussen op 'herstelgerichte zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen'.

Gesprek gemeenten en GGZ Drenthe stemt 'hoopvol'

"Wij kunnen daar als politiek van alles van vinden, maar daar gaan we niet over", zegt wethouder Dennis Bouwman van de gemeente Midden-Drenthe. Hij had afgelopen vrijdag samen met wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen een gesprek met de directie van GGZ Drenthe. "Als GGZ Drenthe geen dagbesteding meer wil aanbieden, maar een andere partij wel, dan blijft het een sluitende keten. Wij hebben aangedrongen op een goede en snelle overgang voor de deelnemers. Maar ook voor de begeleiders. Het is in de zorg al moeilijk genoeg om goede mensen te vinden. Zorg dan ook voor deze mensen."

Volgens Bouwman is hier positief op gereageerd door GGZ Drenthe. "Zij streven daar ook naar. Dus dat stemt hoopvol. We hebben ook afgesproken om met elkaar in gesprek te blijven. Dat zal niet meer dit jaar zijn, maar in januari."