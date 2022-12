Vier jaar cel voor jonge cybercrimineel uit Eelderwolde

Een 20-jarige man uit Eelderwolde is voor cybercrime en verboden wapenbezit veroordeeld tot vier jaar cel. De helft hiervan is voorwaardelijk.

Tegen de man was vijf jaar cel geëist. De rechtbank vindt het belangrijker dat de man de komende jaren een baan heeft of een studie volgt en wordt begeleid.

De twintiger werd vorig jaar in juni als 18-jarige aangehouden in een blokhut in het Stadspark in Groningen. De computer stond te draaien met illegaal software. De man was druk bezig met het telefonisch oplichten van mensen. Hij deed zich voor als bankmedewerker en probeerde inloggegevens los te peuteren.

17-jarig hulpje

In de blokhut zat ook een 17-jarige Groninger. Die kreeg voor zijn bijdrage 90 dagen jeugddetentie, waarvan 44 dagen voorwaardelijk, opgelegd. De jongste moet zich laten begeleiden door de jeugdreclassering en zorgen voor een goede dagbesteding. Beiden moeten controles op mogelijke cybercrime-activiteiten dulden.

De zaak kwam aan het licht door een aangifte van een telecombedrijf in Den Haag. Er was ingebroken op het computersysteem van het bedrijf en gesjoemeld met simswaps. Een simswap is een actie waarbij een mobiel telefoonnummer wordt gekoppeld aan een andere simkaart, om te kunnen frauderen.

Al even op de korrel

Het bedrijf deed intern onderzoek en het computeradres van de man uit Eelderwolde kwam naar voren. De jongeman was al even in beeld, toen de agenten de blokhut in Groningen binnenvielen. Vanuit zijn cel gaf de man zijn broertje de opdracht ruim 70.000 euro aan gestolen cryptomunten buiten het zicht van de politie te houden.