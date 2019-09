Druk op de ketel vanuit Drenthe: afhandeling mijnbouwschade moet beter

De provincie roept daarom de fracties in Provinciale Staten op om te gaan lobbyen bij hun partijgenoten in Den Haag.De provincie wil onder andere een onafhankelijke commissie, die bindende adviezen kan geven, in de vorm van de Commissie Mijnbouwschade.Ook zou, volgens de provincie, het advies van de Tcbb over de uitkering van schadevergoedingen overgenomen moeten worden. De Tcbb wil niet dat een mijnbouwbedrijf schadevergoedingen uitkeert, dit moet door de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade gebeuren. Daarnaast zou de schadeafhandeling in heel Nederland door één partij gedaan moeten worden.Een commissie in de Tweede Kamer praat binnenkort met de minister over deze zaken, mogelijk donderdag al. Daarom hoopt het college van Gedeputeerde Staten via de Statenfracties en hun partijgenoten in Den Haag de druk op de minister op te voeren.