'Zakken worden opengescheurd, kleding wordt gepast op straat en de rest voor oud vuil achtergelaten'

"De klep van de bovengrondse textielcontainer wordt opengebroken en vervolgens wordt via deze opening een kind de container in gelaten. Het kind gooit de zakken met textiel vervolgens uit de container", zo laat een woordvoerder van Sympany weten."Zakken worden opengescheurd, kleding wordt gepast op straat en resterende kleding wordt voor vuil achtergelaten." Sympany is op zijn zachts gezegd niet blij met de tweedehandskleding-liefhebbers die het op de container voorzien hebben. "Voor inwoners is dit geen prettig aangezicht en voor ons is dit geen wenselijke situatie."Daarnaast kost het de inzamelaar ook een hoop geld. "Door het forceren van de inwerpklep loopt de container ernstige schade op. De container moet voor reparatie worden omgewisseld, het geroofde textiel zijn we kwijt en het achtergebleven textiel op straat is nat en bevuild en daarmee onbruikbaar geworden. Dit alles bij elkaar zorgt voor een aanzienlijke en onnodige kostenpost."Wie een kledingrover spot kan contact opnemen met Sympany (030-6570009 of info@sympany.nl).