Band 'No Name' viert 50-jarig jubileum

Bertus ten Caat is No Name-bandlid van het eerste uur, op 17-jarige leeftijd, in 1969, richtte hij samen met een vriend het bandje op. Bertus: "De naam was puur toeval. Er was een braderie in Hollandscheveld, daar speelden we. Toen hadden we nog geen naam, en de zanger riep dat naar het publiek. Zo van 'We hebben geen naam, No Name dus!' en dat is toen vijftig jaar zo gebleven."Wat het geheim is om een bandje vijftig jaar bij elkaar te houden, daar is Bertus kort in: "Een van de basisprincipes om een bandje bij elkaar te houden is dat je vrienden moet zijn, en dat je niet al teveel haantjesgedrag gaat vertonen. Dat is vaak de nekslag voor veel bandjes, iedereen wil de beste zijn en daar krijg je gedoe over. Daar hebben wij nooit last van gehad. Nu was de band niet vijftig jaar hetzelfde hoor, we hebben een aantal zangers versleten. En ook wat bassisten. Heel veel mensen uit No Name zijn trouwens heel goed muzikaal terechtgekomen."Het jubileum moet natuurlijk wel gevierd worden. Dat gaat gebeuren in de Tamboer, op 5 oktober. "We zijn druk bezig met repetities met aantal oud-bandleden. Het wordt een programma met veel beeldmateriaal. Het oudste filmpje dat we laten zien van ons bandje komt uit 1969. Mensen die nog oud beeldmateriaal van ons hebben, het is nog van harte welkom", aldus Bertus ten Caat.