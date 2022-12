Quinten mogelijk beste scheidsrechter: 'Krant wist het eerder dan ik'

Quinten Vos (30) uit Emmen doet als afgevaardigde voor Drenthe mee aan de Amateurscheidsrechter van het Jaar-verkiezing. Dit doet hij samen met Edwin Assen uit Weiteveen.

Vos is afgevaardigde in de categorie Verenigingsscheidsrechters, terwijl Assen meedoet in de categorie KNVB-scheidsrechters.

Stemmen

Vos fluit wedstrijden voor SC Erica in Emmen. Hj is voor de verkiezing ingeschreven door iemand anders. "Ik heb er zelf niet zoveel voor hoeven doen, mensen moesten op mij stemmen als ze vonden dat ik dit verdiende. Ik wist eigenlijk eerst niet eens dat ik aangemeld was voor die verkiezing."

"Op den duur is het me wel verteld natuurlijk", vervolgt Vos. "Ik hoorde her en der dat er stiekem best wel veel mensen van de club op me hadden gestemd."

Vrijwilligers

Uiteindelijk bleek dat Vos mee mocht namens Drenthe voor de landelijke verkiezing. "Het voelt op zich als een eer dat ik voorgedragen word en dat ik dan ook nog voldoende stemmen krijg om mee te gaan voor Drenthe."

"Ik vind het belangrijk om op dit moment een statement te maken. Je ziet dat in het voetbal, maar eigenlijk overal, de vrijwilligers opraken. Ik sta er absoluut voor dat er meer jonge vrijwilligers komen", legt Vos uit.

"Ik ben 30 en ik bungel aan de onderkant van het lijstje als je kijkt naar de leeftijd van de vrijwilligers bij de club. Een gemiddelde scheidsrechter bij ons is over de 50 volgens mij. Ik hoop dat jonge mensen mij zien bij de verkiezing en zelf ook geïnteresseerd raken in het worden van vrijwilliger."

De krant

Vos was nogal verbaasd over het feit dat hij gewonnen had. "Ik stond al met de naam in de krant voordat ik zelf wist dat ik gewonnen had. Ik kreeg pas later een mail waarin precies staat wat er is gebeurd en wat er nu van me verwacht wordt."

Voor elke provincie zijn er twee afgevaardigden uitgekozen, één voor elke categorie. Aan elke afgevaardigde is voor het volgende stadium van de wedstrijd gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Op basis van de antwoorden besluit de jury welke zes scheidsrechters per categorie doorgaan naar de volgende ronde.

In de ronde die daarop volgt, worden de scheidsrechters in de praktijk beoordeeld. De jury komt kijken bij een van de wedstrijden die de genomineerde scheidsrechters fluiten. Op basis hiervan vallen er per categorie weer drie scheidsrechters af.

De drie overgebleven scheidsrechters per categorie gaan door naar de finaledag op 7 januari 2023 in Zeist. Daar worden zij onderworpen aan een vragenvuur. Degene die de beste antwoorden geeft, krijgt uiteindelijk een award voor Beste Amateurscheidsrechter van het Jaar.

Kansen

Vos weet niet zo goed hoe hij zijn kansen moet inschatten, maar denkt wel dat hij gewaardeerd wordt als scheidsrechter bij zijn club in Emmen. "Ik hoor vaak dat mensen de manier waarop ik wedstrijden fluit fijn vinden. Ik bekijk wedstrijden als voetballer, dus de regels neem ik niet altijd even nauw. Ik probeer het juist gezellig te houden."