Brief van Defensie schept weinig duidelijkheid over toekomst Drentse kazernes

Minister Hanke Bruins-Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken gaat net als het ministerie van Defensie aan de slag met het compenseren van het verlies aan werkgelegenheid in Drenthe, voor het geval de Johan Willem Frisokazerne in Assen sluit. Over de toekomst van de kazernes in Assen en Havelte is nog steeds geen definitief besluit genomen.

Dat blijkt uit brieven van beide ministeries, die samen met de Strategische Vastgoedrapportage van Defensie naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Nieuwe rijksdienst en 'rijkshub' Assen

In een memo schrijft de minister van BZK dat er naast het treinstation van Assen een Rijkshub komt: een soort uitgebreide vergaderlocatie waar overheidsmedewerkers elkaar kunnen treffen. Nader uitgewerkt zijn de plannen daarvoor volgens het ministerie nog niet.

De minister wil ook een nieuwe Rijksdienst in de provinciehoofdstad vestigen. Welke dat precies zal zijn, wordt nog onderzocht. Assen heeft al drie van deze diensten: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ICT-dienst DICTU en een afdeling van Economische Zaken. Ze wil kijken of ze werkzaamheden van deze uitvoeringsorganisaties kan uitbreiden. Hoeveel werkgelegenheid Assen dat eventueel kan opleveren, kan het ministerie nog niet zeggen.

Verlies van banen

De provincie Drenthe en de gemeente Assen zijn momenteel in gesprek met het ministerie van Defensie over de toekomst van de kazernes en nieuwe werkgelegenheid. Als de kazerne in Assen sluit, en de manschappen gaan naar Havelte, verdwijnen in de proviniciehoofdstad meer dan duizend banen. De gesprekken zijn volgens het ministerie van Defensie nog bezig en verlopen 'constructief'.

In de vastgoedrapportage staat verder weinig nieuws over de toekomst van de kazernes in Assen en Havelte. Het ministerie van Defensie wil de legeronderdelen van de twee Drentse kazernes samenvoegen op de Havelter Johannes Postkazerne. Specifiek noemt de staatssecretaris de School Noord: het opleidingsbataljon voor de brigade in Havelte.

Andere invulling

De Johan Willem Frisokazerne in Assen staat op de nominatie voor sluiting, onder meer omdat het ministerie het verduurzamen van de kazernegebouwen te prijzig vindt. De 11 Luchtmobiele Brigade zou dan moeten verhuizen, mogelijk naar Havelte of de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Wellicht krijgt Assen er wel nieuwe Defensiebanen voor terug.