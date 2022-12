Honderden ouders tonen interesse in nieuwe basisscholen Meppel: 'Ruimte voor biljart'

Biljart

De komende maanden gaan Strolenberg en Langhorst bezig met het ontwerp van de scholen. Daarvoor zaten zij deze week ook aan tafel met inwoners van de wijk Nieuwveense Landen. Het nieuwe schoolgebouw moet multifunctioneel worden. "'s Avonds staan de leslokalen natuurlijk leeg", vertelt Strolenberg. "We zouden het mooi vinden als dat straks gebruikt wordt, bijvoorbeeld door de theatergroep in de buurt. En dat is ook een wens van de wijk." Andere wensen van de wijk zijn ruimte voor sport, biljart, een kleine bieb, of een ruimte voor ouderen.

"Dit is ook een politieke keuze", legt Strolenberg uit. "Er is natuurlijk een afgemeten bedrag om het schoolgebouw te bouwen. Maar alle extra wensen van de wijk kosten ook geld, en die kunnen niet van het onderwijsbudget afgaan. Dat moet de gemeente zelf willen betalen. Ik hoop dat ze dat doen, want zo maak je van dit gebouw echt het hart van de wijk."

Ook koken wordt belangrijk, legt Langhorst uit: "We hebben op elke school een keuken, en gebruiken veel koken en bakken in de lessen. Leren lezen doen we dan aan de hand van een pak cakebeslag. Wat maakt immers meer impact, een slecht cijfer op de toets begrijpend lezen of een cake die in elkaar stort en niet lekker is? Maar die keuken kan dan 's avonds weer gebruikt worden door de wijk. En ik heb de fantasie dat er mooie moestuinen kunnen komen waarvan ook de wijk kan profiteren. We kunnen echt een spil zijn."

Haast

De nieuwe scholen kunnen waarschijnlijk geopend worden over drie jaar, met 2025-2026 als eerste schooljaar. Nog best ver weg, en dat brengt de scholen wel in de problemen. Nieuwveense Landen is de uitbreidingswijk van Meppel en daar wordt snel gebouwd. Steeds meer gezinnen met kinderen vestigen zich daar, maar er is nog geen school. "Dus we krijgen veel aanmeldingen op onze andere scholen, zoals OBS Sprinkels in de wijk Koedijkslanden", aldus Strolenberg.

Maar die andere scholen bereiken binnenkort het maximum. Eigenlijk zouden daar nu lokalen bijgebouwd moeten worden. "Maar dat is zonde, met oog op de komende nieuwbouw in Nieuwveense Landen. Daarom hoop ik dat de gemeente kijkt naar andere panden in Meppel. Misschien is er wel iets geschikt om drie jaar te overbruggen, en dan zo snel mogelijk werk maken van de nieuwbouw."

"Of kunnen we die noodlokalen gewoon in Nieuwveense Landen plaatsen?", oppert zijn collega Langhorst. "Dat gebeurt immers ook wel eens wanneer een school door brand getroffen wordt. Dan bouwen ze ook een noodschool, dat kan al binnen twee weken. Dan kunnen wij alvast onze school daar op de goede plek ontwikkelen, en kunnen die lokalen 's avonds gebruikt worden door de wijk. Want in Nieuwveense Landen is nu helemaal niks, geen enkele leuke ruimte om iets te organiseren."

800 kinderen